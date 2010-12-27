В квартире на Гастелло Росгвардия обнаружила полмиллиарда рублей, спрятанные в холодильнике

СОБР нашел заначку петербургских "обнальщиков".

Представители СОБРа Росгвардии изъяли из жилой квартиры полмиллиарда рублей, спрятанных в холодильнике. Сотрудники организации проводили обыск у петербуржца, которого подозревают в незаконной банковской деятельности. По сведениям от очевидцев, дверь холодильного устройства буквально сама открывалась от большого количества денежных средств.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, операция проводилась около 15 часов дня 19 июля в доме по улице Гастелло. Предполагаемый преступник занимался теневым обналичиванием крупных сумм денег. В помещении, в котором был спрятан "секрет", не наблюдалось никаких следов проживания или регулярной активности посещений. На место была вызвана подмога: представители Росгвардии не решились самостоятельно перевозить находку. Сейчас холодильник оцеплен и перемещен в безопасное место.

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