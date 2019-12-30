В Ленобласти состоится общественное обсуждение "мусорной" реформы

Ее начало запланировано на текущий год.

Губернатор Ленобласти поручил обсудить реализацию "мусорной" реформы в регионе с местными жителями. Об этом 9 января сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.

Речь идет о части реформы, которая касается обращения с отходами. Необходимо узнать, с какими проблемами сталкиваются граждане на своих территориях, а также рассказать о том, какие меры по урегулированию ситуации предпримут в этом году.

На данный момент принято решение о том, чтобы снять начисления с собственников индивидуальных домовладений в поселениях, где нет контейнерных площадок или фактически не предоставляется такая услуга. С нового года была снижена на 12% плата за вывоз мусора. В разработке находится проект по начислению платы по новой системе.

Ранее губернатор Петербурга принял решение не откладывать начало проведения "мусорной" реформы и заняться ей в 2020 году.

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