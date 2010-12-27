В Ленобласти сон бизнесмена с женой прервали четверо грабителей

Во Всеволожском районе грабители пробрались в коттеджи бизнесмена и вынесли оттуда ценности.

Во Всеволожском районе Ленобласти неизвестные грабители с пистолетами напали на мирно спящих супругов. Полиция установила, что преступники незаконно проникли в помещение утром 22 марта. Инцидент произошел в деревне Мяглово по Озерной улице.

Воры перевернули двухэтажный дом вверх дном. Очевидно, они получили наводку: здание принадлежит главе компании по продаже сантехники, поэтому вполне можно было рассчитывать на то, что в комнатах спрятаны ценности. Грабители забрались через веранду на первом этаже. Как им удалось пройти незамеченными через охрану коттеджного поселка - остается тайной.

У каждого преступника было по пистолету. Они неожиданно ворвались в супружескую спальню.Владельца уложили лицом в пол, его жену прижали к стене. Рот ей заклеили скотчем а руки - липкой лентой.Еще один целился в жертв, держа за ручку дверь с детскую комнату. Четвертый участник обыскал дом.

В общей сложности предприниматель лишился пяти тысяч долларов, банковских карт с 40 тысячами рублей на счету, двух ноутбуков, ювелирных украшений и четырех мобильников. В отношении преступников возбуждено уголовное дело по статье за разбой. Пострадавшие рассказали, что налетчики были в масках и резиновых перчатках.

