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В Ленобласти школьник-алкоголик нагло ограбил "Пятерочку"
Сегодня, 18:04
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nadiputintseva
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В Ленобласти школьник-алкоголик нагло ограбил "Пятерочку"

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Следствие ищет связь между несколькими криминальными происшествиями, к которым может быть причастен подросток.

В Выборге правоохранительные органы вышли на след 15-летнего местного жителя, которого подозревают сразу в серии преступлении, сообщили  11 апреля в СУ СК России по Ленинградской области.

Следствием было установлено, что в январе подросток пришел в супермаркет "Пятерочка", выбрал себе бутылку водки и попытался выйти из магазина на расплатившись. Остановить нахального вора попыталась сотрудница супермаркета, но юноша толкнул женщину, в результате чего она упала на пол.

Следователи предполагают, что 15-летний трудный подросток, попадавший ранее в поле зрения полиции, может быть причастным к аналогичным преступлениям. В этот же месяц юноша отобрал у пенсионерки деньги, а через несколько дней с этой же целью напал на своего сверстника.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге обнаружили тела породистых собак, которых должны были кремировать.

Теги: новости спб , происшествия , происшествия спб
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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