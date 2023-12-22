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В Ленобласти рост производства бумаги и бумажных изделий составил 9,4 процента
Сегодня, 15:26
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В Ленобласти рост производства бумаги и бумажных изделий составил 9,4 процента

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Отрасль столкнулась с санкционными трудностями, но постепенно восстанавливается.

В Ленинградской области в 2023 году рост производства бумаги и бумажных изделий составил 9,4 процента. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Отрасль столкнулась с санкционными трудностями, но постепенно восстанавливается. В Ленобласти производство целлюлозы, гофрокартона и особенно топливных гранул растет.

Как отметили в  комитете по природным ресурсам, одним из факторов восстановления отрасли является региональная поддержка. В 2023 году действовали  льготы по сокращению арендных платежей за лесные участки, остались льготные цены на посадочный материал лесозаготовителям, а арендаторам предоставили право отсрочки платежей в областной бюджет.

Ранее мы писали, что волонтеры помогут благоустроить Ленобласть.

Фото: Pxhere

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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