В Ленобласти рост производства бумаги и бумажных изделий составил 9,4 процента

Отрасль столкнулась с санкционными трудностями, но постепенно восстанавливается.

В Ленинградской области в 2023 году рост производства бумаги и бумажных изделий составил 9,4 процента. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Отрасль столкнулась с санкционными трудностями, но постепенно восстанавливается. В Ленобласти производство целлюлозы, гофрокартона и особенно топливных гранул растет.

Как отметили в комитете по природным ресурсам, одним из факторов восстановления отрасли является региональная поддержка. В 2023 году действовали льготы по сокращению арендных платежей за лесные участки, остались льготные цены на посадочный материал лесозаготовителям, а арендаторам предоставили право отсрочки платежей в областной бюджет.

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