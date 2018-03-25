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nadiputintseva
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В Ленобласти рейсовый автобус с людьми "улетел" в кювет

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Обстоятельства случившегося устанавливаются.

25 марта в Ленинградской области произошло ДТП с рейсовым автобусом. Как рассказали читатели Piter.tv, общественный транспорт угодил в заснеженный кювет.

Известно, что транспортное средство двигалось по маршруту Царицыно Озеро – Тихвин. В километре от села водитель, по неустановленной на данный момент причине, не справился с управлением на скользкой снежной дороге и съехал в яму.

На видеокадрах заметно, что автобус находится под сильным наклоном. Смягчить удар помогли сугробы, в которых рейсовый автобус застрял намертво. Очевидцы рассказали, что в салоне несколько человек получили небольшие ссадины. Больше никто не пострадал. Обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Напомним, ранее Piter.tv писал, что в Центральном районе иномарка наехала на лежащего на дороге мужчину

Видео: Piter.tv 

Теги: дтп , новости спб , происшествия , происшествия спб
Категории: Новости СПб Происшествия ДТП Картина дня

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