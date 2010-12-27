В Ленобласти прошел традиционный крестный ход в честь Александра Невского

Сегодня от Казанского кафедрального собора к Александро-Невской лавре состоялся традиционный крестный ход, в котором приняли участие более 300 паломников из Ленинградской области.

Сегодня, 12 сентября, 2019 года в России отмечается День памяти святого благоверного князя Александра Невского.

295 лет назад, в 1724 году, по воле Петра I мощи защитника русской земли были доставлены в Александро-Невскую лавру Санкт-Петербурга, где находятся и сейчас.

Сегодня от Казанского кафедрального собора к Александро-Невской лавре состоялся традиционный крестный ход, в котором приняли участие более 300 паломников из Ленинградской области.

Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области организует доставку участников Крестного хода из районов региона, на территории которого находятся три епархии Русской православной церкви – Гатчинская, Тихвинская и Выборгская.

Источник: пресс-служба ЛО