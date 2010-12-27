В Ленобласти произошла страшная авария с лобовым столкновением двух фур

Страшная авария случилась 9 октября около 8-ми часов вечера в поселке Бабино Ленинградской области

На трассе в районе послека Бабино больше чем на 30 км растянулась 9 октября пробка в обоих направлениях. В сторону Москвы движение буквально остановилось, в Петербург люди ехали по обочине. Причиной такого сильного многочасового затора стала страшная авария. Две фуры столкнулись на скорости лоб в лоб. Как сообщают очевидцы, одна из них вылета на встречку через оградительные леера.

По словам местных жителей, это далеко не первая подобная авария на трассе в Бабино. Пользователи предположили, что столкновение произошло из-за того, что водитель одной фуры уснул за рулем, так как многие пренебрегают сном и едут в режиме 20/4. Другим возможным вариантом посчитали отказ тормозов. Также в результате аварии зацепило несколько легковых машин, подробностей об их состоянии не сообщается.

Одна фура полностью перекрыла движение на Москву, снесла ограждение и заняла всю левую полосу на Питер. Вторая повисла на отбойнике. Сообщается, что один водитель жив и сильно не пострадал, о состоянии второго ничего не говорится.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург