В Ленобласти представили макет мемориала мирным жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Открытие мемориала в Гатчинском районе Ленинградской области будет приурочено к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда.

Российское военно-историческое общество представило макет Мемориального комплекса мирным гражданам СССР, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Открытие мемориала в Гатчинском районе Ленобласти будет приурочено к 80-летию полного снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

80-летие полного снятия блокады и освобождения оккупированных территорий Ленинградской области отметят 27 января 1944.

В 2022 году за счет регионального бюджета были выполнены работы по инженерным изысканиям. Благоустройством территории вокруг мемориала занимаются специалисты Ленобласти. Дорогу к мемориалу также выполнят областные службы.

Авторами проекта мемориала выступают скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.

В основе мемориала – 40-метровая стела, на вершине которой расположена фигура матери с детьми – семья, которую нацисты выгнали из дома. По замыслу авторов, у подножия мемориала будет зажжен Вечный Огонь.

Фото: администрация Ленобласти