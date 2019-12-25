В Ленобласти хотят следить за мигрантами через приложение по геоданным

Главная цель — сделать учёт простым, понятным и безопасным для всех.

Региональное отделение партии "Справедливая Россия" в Ленинградской области предложило внедрить функцию контроля за местом работы и проживания иностранцев в мобильное приложение "Добро пожаловать в Ленобласть". Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявила член отделения Вера Шугаева.

По её словам, идея основана на опыте Москвы и Московской области, где используется приложение "Амина". Оно позволяет мигрантам вставать на учёт и сообщать о смене адреса, а система автоматически проверяет геолокацию. Шугаева отметила, что для Ленобласти особенно важно отслеживать передвижения курьеров.

При этом она подчеркнула, что регион не должен просто копировать чужие практики — их необходимо адаптировать под местную специфику. В Ленобласти действуют точечные запреты, а не полные, как в некоторых регионах, где иностранцам запретили работать в торговле и образовании. Резкие ограничения, по её словам, могут навредить бизнесу из-за крупных строек и других проектов. Если запретить работу в отдельных сферах, нагрузка в доставке и ЖКХ может остаться без кадров, а часть работы уйдёт в серую зону.

Шугаева также предложила создать рабочие группы с участием службы занятости, представителей бизнеса, служб доставки и агрегаторов, чтобы апробировать гибкий учёт для мигрантов, чья работа связана с частыми переездами.

Ранее мы рассказывали о том, что, как прогнозируют специалисты, число водителей сократится на 12%.

Фото: Piter.TV