В Ленобласти появилось единое цифровое образовательное пространство

К платформе подключили все школы, детсады, колледжи и организации дополнительного образования.

Онлайн образовательная платформа "Современное образование Ленинградской области" начала предоставлять доступ в интернет к услугам и сервисам для всех участников образовательного процесса.

К ней подключили 378 школ, 463 детских сада, 25 колледжей, 90 организаций дополнительного образования. На платформе объедигили региональную базу образовательных организаций, единый информационный образовательный портал, электронную школу, электронный детский сад, электронную запись в школу, социальный навигатор и федеральный реестр инвалидов. Таким образом, данные портала будут актуальны для родителей и педагогов, а также для воспитанников, школьников и студентов.

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