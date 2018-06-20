В Ленинградской области на развитие культуры потратят 832 млн

По плану реализация всех направлений будет осуществлена в период с 2019 по 2024 годы

В рамках национального проекта "Культура" Ленинградская область получит 832 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова председателя комитета по культуре ЛО Евгения Чайковского.

По словам чиновника в рамках проекта разработаны три направления – "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Деньги из бюджета будут распределены между каждым из проектов. На развитие "Культурной среды" будет выделено 490 млн рублей, реализация "Творческих людей" получит 330 млн рублей из областного бюджета, а финансирование проекта "Цифровая культура" составит 12 млн рублей.

По плану реализация всех направлений будет осуществлена в период с 2019 по 2024 годы. Деньги пойдут на строительство центра культурного развития, двух автоклубов, модельных библиотек и кинозалов. Помимо этого средства реализует в качестве стипендий для учащихся школ и ВУЗов.

Ранее на Piter.TV: Коммунальщики приступили к мытью фонарных столбов около Гостиного двора

Фото: pixabay