Коммунальщики приступили к мытью фонарных столбов около Гостиного двора

В четверг, 11 апреля, коммунальщики приступили к мытью фонарных столбов около метро "Гостиный двор". Об этом сообщается на официальном сайте администрации Петербурга.
Для соответствующей уборки рабочие используют специальные водометы. Техника проходит одни и те же участки по несколько раз.
Напомним, что в Северной столице проходит месячник по благоустройству. По состоянию на 10 апреля, в городе отмыли и очистили 600 магистралей.
Как отметили в Смольном, в течении этого месячника дворники не только очистят город от зимней грязи, но и высадят 5580 деревьев и 100,5 тысяч красивоцветущих, пестролистных и хвойных кустарников.
Ранее мы сообщали о том, что Думская улица станет пешеходной по выходным и праздничным дням
Фото:gov.spb.ru
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