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Коммунальщики приступили к мытью фонарных столбов около Гостиного двора
Сегодня, 18:29
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IRINA_CHALKINA

Коммунальщики приступили к мытью фонарных столбов около Гостиного двора

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Специальная техника проходит одни и те же участки по несколько раз.

В четверг, 11 апреля, коммунальщики приступили к мытью фонарных столбов около метро "Гостиный двор". Об этом сообщается на официальном сайте администрации Петербурга.

Для соответствующей уборки рабочие используют специальные водометы. Техника проходит одни и те же участки по несколько раз. 

Напомним, что в Северной столице проходит месячник по благоустройству. По состоянию на 10 апреля, в городе отмыли и очистили  600 магистралей.

Как отметили в Смольном, в течении этого месячника дворники не только очистят город от зимней грязи, но и высадят 5580 деревьев и 100,5 тысяч красивоцветущих, пестролистных и хвойных кустарников. 

Ранее мы сообщали о том, что  Думская улица станет пешеходной по выходным и праздничным дням

Фото:gov.spb.ru

 

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Теги: благоустройство, месячник в спб, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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