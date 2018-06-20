Коммунальщики приступили к мытью фонарных столбов около Гостиного двора

Специальная техника проходит одни и те же участки по несколько раз.

В четверг, 11 апреля, коммунальщики приступили к мытью фонарных столбов около метро "Гостиный двор". Об этом сообщается на официальном сайте администрации Петербурга.

Для соответствующей уборки рабочие используют специальные водометы. Техника проходит одни и те же участки по несколько раз.

Напомним, что в Северной столице проходит месячник по благоустройству. По состоянию на 10 апреля, в городе отмыли и очистили 600 магистралей.

Как отметили в Смольном, в течении этого месячника дворники не только очистят город от зимней грязи, но и высадят 5580 деревьев и 100,5 тысяч красивоцветущих, пестролистных и хвойных кустарников.

Ранее мы сообщали о том, что Думская улица станет пешеходной по выходным и праздничным дням

Фото:gov.spb.ru