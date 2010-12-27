В Ленобласти осудят 55-летнего мужчину, который два года насиловал сына сожительницы

Сейчас мальчику 11 лет, он смог рассказать все матери только после того, как она разошлась со своим сожителем.

В Кировском районе Ленинградской области будут судить 55-летнего местного жителя, который два года насиловал несовершеннолетнего сына своей сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Ленобласти.

По данным следствия, мужчина из Шлиссельбурга с февраля 2016 по май 2018 насиловал мальчика, которому на сегодняшний день 11 лет. То есть все началось, когда ребенку было всего 8 лет. Мальчик никому ничего не рассказывал, так как мужчина-педофил ему угрожал. Ребенок все рассказал матери, когда она рассталась со своим сожителем.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Дело уже направлено в суд.

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