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В Ленобласти осудят 55-летнего мужчину, который два года насиловал сына сожительницы
Сегодня, 16:37
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nastya960

В Ленобласти осудят 55-летнего мужчину, который два года насиловал сына сожительницы

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Сейчас мальчику 11 лет, он смог рассказать все матери только после того, как она разошлась со своим сожителем.

В Кировском районе Ленинградской области будут судить 55-летнего местного жителя, который два года насиловал несовершеннолетнего сына своей сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Ленобласти.

По данным следствия, мужчина из Шлиссельбурга с февраля 2016 по май 2018 насиловал мальчика, которому на сегодняшний день 11 лет. То есть все началось, когда ребенку было всего 8 лет. Мальчик никому ничего не рассказывал, так как мужчина-педофил ему угрожал. Ребенок все рассказал матери, когда она рассталась со своим сожителем.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Дело уже направлено в суд.

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Фото: pixabay 

Теги: насилие, насиловал ребенка, педофил
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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