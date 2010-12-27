В Ленобласти открылась первая водная штрафстоянка

Она расположилась в Выборге.

В Выборге открыта первая водная штрафстоянка, передает пресс-служба правительства Ленобласти. Там может находиться сразу до 12 судов. Привозить водных нарушителей сюда будут специальные буксиры.

Региональное управление по транспорту выбрало площадку, которая будет участвовать в пилотном проекте по хранению задержанных малых судов. Документация оформится до 4 октября.

Штрафстоянки на воде – важная мера безопасности жителей Ленобласти. Многие культурные объекты – Старая Ладога, крепость Орешек, Дубровка, Свирьстрой и Кириши – расположены у воды, поэтому прогулки по рекам здесь особенно популярны.

Водные нарушители правил перевозок пассажиров наказываются так же, как и автомобильные водители: оформляется административный протокол, транспорт буксируется на штрафстоянку, а владелец оплачивает штраф.

Ранее Piter.tv писал, что в Санкт-Петербурге и Ленобласти запретили ловить рыбу.

Фото: Piter.tv