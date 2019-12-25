В Ленобласти отказались возбуждать дело против женщины за слова о мемориале

Полиция Ленинградской области не выявила нарушений закона в высказываниях жительницы Соснового Бора Ольги Шушаковой, которая раскритиковала оформление стенда памяти участников спецоперации. Об этом сообщает "47news".
ОМВД по Сосновому Бору не поддержало требование местной администрации привлечь женщину к ответственности за осквернение памяти погибших и разглашение государственной тайны. В ведомстве указали, что оснований для возбуждения уголовного дела нет. Администрации рекомендовали обратиться в суд.
По информации издания, Шушакова являлась гражданской женой одного из погибших военнослужащих. Она обращалась к местным властям с просьбой благоустроить кладбище "Воронка-2", где, по её словам, сложно посещать могилы. Также её возмутило оформление стендов с фотографиями погибших.
Несмотря на жалобы администрации, правоохранители не нашли в её действиях состава преступления.
В Севастополе шеф-повар планировала отравить бойцов СВО.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все