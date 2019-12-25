В Ленобласти отказались возбуждать дело против женщины за слова о мемориале

Жительницу Соснового Бора не стали привлекать к ответственности за критику.

Полиция Ленинградской области не выявила нарушений закона в высказываниях жительницы Соснового Бора Ольги Шушаковой, которая раскритиковала оформление стенда памяти участников спецоперации. Об этом сообщает "47news".

ОМВД по Сосновому Бору не поддержало требование местной администрации привлечь женщину к ответственности за осквернение памяти погибших и разглашение государственной тайны. В ведомстве указали, что оснований для возбуждения уголовного дела нет. Администрации рекомендовали обратиться в суд.

По информации издания, Шушакова являлась гражданской женой одного из погибших военнослужащих. Она обращалась к местным властям с просьбой благоустроить кладбище "Воронка-2", где, по её словам, сложно посещать могилы. Также её возмутило оформление стендов с фотографиями погибших.

Несмотря на жалобы администрации, правоохранители не нашли в её действиях состава преступления.

Фото: Piter.TV