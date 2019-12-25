В Ленобласти определят место проведения Дня образования в 2025 году

Комитет по местному самоуправлению Ленобласти открывает прием заявок на конкурс по определению места празднования Дня образования в 2025 году. Победителя назовут на дне региона в этом году.

В среду, 28 июня, комитет по местному самоуправлению Ленобласти открывает прием заявок на конкурс, на котором определят, где будут праздновать День образования в регионе в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации области.

Как отмечается в сообщении, в заявках должны быть указаны возможности площадок, которые предлагают для мероприятий, включая парковки, места для выступлений, выставок и так далее. Также муниципалитет должен предоставить документы, что его учреждения не имеют задолженностей по зарплатам сотрудников.

Победителя конкурса назовут на проведении Дня области в этом году, который пройдет в Тосно. В 2024 году праздник проведут в Кудрово.

Ранее сообщалось, что Ленобласть не будет переходить на новую мусорную систему.

Фото: Piter.TV