Дрозденко назначил нового председателя комитета по социальной защите

Ранее она занимала руководящие должности в Кингисеппском районе.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назначил Светлану Шлемову новым председателем комитета по социальной защите. Работать она начнет уже 11 ноября. Об этом сообщили на сайте Правительства Ленобласти.

Ранее Шлемова возглавляла комитет образования Кингисеппского района, а также была заместителем главы администрации по соцвопросам.

Также на сайте сказано, что новый председатель окончила Таллинский педагогический университет по специальности "Русский язык и литература" и была награждена почетными грамотами и благодарностями от Министерства образования и науки РФ, Ленобласти и Федерального агентства по делам молодежи.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти снизили темпы строительства жилья в угоду социальных объектов

Фото: Правительство Ленинградской области.