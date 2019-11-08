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В Ленобласти снизили темпы строительства жилья в угоду социальных объектов

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Об этом во время видео-конференции с Виталием Мутко доложил Александр Дрозденко

Губернатор Ленинградской области в ходе видеоконференции с вице-премьером РФ Виталием Мутко обсудил все вопросы, касающиеся строительного комплекса региона.  

Глава региона заявил, что приоритеты при строительстве объектов ставятся на комфорт среды, а не количество возводимого жилья. Ликвидация дисбаланса социальных объектов и жилья в новостройках региона является одной из задач властей региона на ближайшие годы. Также в области происходит устранение проблемы с очередями в детские сады за счет строительства новых социальных объектов.

Программа "Стимул", по которой  участники должны возводить новые социальные объекты выполнена на 123,5%. В эксплуатацию было введено  463,6 тысячи квадратных метров жилья. Всего на строительство школ и детских садов в следующем году выделят почти 2 миллиарда рублей.

Ранее мы сообщали, что на выборы Губернатора Ленинградской области планируется потратить 133 миллиона рублей.

Видео: instagram.com/drozdenko_au

В Ленинградской области снижают темпы строительства жилья в пользу соцобъектов

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Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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