На выборы губернатора Ленинградской области планируют потратить 133 миллиона рублей

Напомним, что выборы нового главы области назначены на 2020 год.

В пятницу, 8 ноября, депутаты Законодательного Собрания Ленинградской области в первом чтении приняли законопроект о бюджете области на 2020 год. На рассмотрение он был внесен еще 18 октября. Выборы губернатора, согласно документу, обойдутся областной казне в 133 миллиона рублей. Напомним, что полномочия текущего губернатора 47 региона Александра Дрозденко истекают в сентябре 2020 года.

Как сообщили 47news, в законопроекте есть графа и о дополнительных выборах депутата ЗакСа на место сложившего с себя полномочия единоросса Владимира Цоя. Поиск замены обойдется в 5,8 миллионов рублей.

Ранее мы сообщали, что во Всеволожском районе появились новая школа и амбулатория.

Фото: lenoblzaks.ru