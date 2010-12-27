В Ленобласти начались тактические учения с сербскими военнослужащими

Учения продлятся до 17 августа.

В Ленинградской области сербским военнослужащим передали российскую военную технику и средства связи для совместного тактического учения. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Сербским армейским подразделениям выделили легкобронированные тягачи МТ-ЛБ (с крупнокалиберными пулеметами), радиостанции, автоматы АК-74М и автомобили КамАЗ и "Урал". Вчера на Лужском полигоне уже прошли инструктажи по правилам безопасности, огневой подготовке и т.д.

200 офицеров, сержантов и солдат сербской делегации прибыли в Ленинградскую область. Во время учений, они, совместно с личным составом мотострелкового соединения Западного военного округа отработают организационные вопросы при взаимодействии совместного штаба, практические действия во время марша и многое другое.

Учения продлятся до 17 августа.

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Фото: пресс-служба Западного военного округа