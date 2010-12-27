На острове в Финском заливе нашли артефакты военной поры

Подобные экспедиции проходят каждое лето с 2013 года.

На острове Большой Тютерс в Финском заливе Экспедиция "Гогланд-2018" нашла артефакты военной поры. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В работе экспедиции принимали участие инженерно-сапёрные группы Западного военного округа. Из бункера вытащили 5 тонн мусора и вещи военных времен. Бункер, скорее всего, используют для экспозиции истории Второй мировой войны, связанной с освобождение островов в Финском заливе.

Подобные экспедиции проходят каждое лето с 2013 года. Их поддерживают Минобороны РФ, Русское географическое общество, правительство Ленобласти. За время экспедиций нужно исследовать 14 внешних островов Финского залива. Помимо военных, на островах работают ученые по биологии, геологии, археологии и истории.

Ранее мы сообщали, что во время полевых сборов разведчики ЗВО прыгали с парашютом более 1,5 тысяч раз.

Фото: пресс-служба Западного военного округа