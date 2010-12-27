В Ленобласти на берегу реки в спальном мешке нашли мужчину, который пропал 6 лет назад

Причины смерти мужчины устанавливаются. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

На берегу озера под Тихвином в спальном мешке найдены останки мужчины, которого искали 6 лет. Об этом пишет группа "Экстренный вызов Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

О происшествии стало известно 15 ноября. Скелет обнаружили на берегу озера Малое Хундальское, расположенное недалеко от деревни Хундала. В спальном мешке правоохранительные органы обнаружили останки 41-летнего мужчину, которого они разыскивали в течение 6 лет.

Помимо этого внутри были медицинские документы. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и причины смерти потерпевшего.

Ранее Piter.TV сообщил, что сотрудник подрядчика "Северного потока – 2" по решению суда отправлен под домашний арест.

Фото: "Экстренный вызов Санкт-Петербург"/ ВКонтакте