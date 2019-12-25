Движение электричек Тихвин – Будогощь приостановят с 9 июня

На участке будет идти ремонт.

С 9 июня отменяются пригородные поезда по маршруту Тихвин – Будогощь – Тихвин. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).

Поезда отменяются в связи с плановым капитальным ремонтом ж/д инфраструктуры. Следующие электрички отменяются с 9 июня по 9 июля:

– №6965 (по средам и субботам) Тихвин 8:16 – Будогощь 10:46;

– №6966 (по субботам) Будогощь 18:10 – Тихвин 20:40;

– №6964 (по средам) Будогощь 11:50 – Тихвин 14:20.

С Балтийского вокзала до Гатчины летом отправятся "Туристические вагоны".

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Фото: Piter.tv