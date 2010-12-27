Сотрудник подрядчика «Северного потока – 2» по решению суда отправлен под домашний арест

Пресс-служба уточнила, что сейчас Сергей Васильченко находится под домашним арестом. Накануне его обвинили по статье 291 УК РФ( Дача взятки в особо крупном размере).

Работник из фирмы "Краснодаргазстрой", являющейся субподрядчиком по строительству газопровода "Северный поток – 2" на территории Ленобласти, по решению Приморского суда отправлен под домашний арест. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Еще в конце октября управление СК РФ по Ленобласти вышло на след директора Киришского лесничества – филиала областного учреждения "Ленобллес", а также его заместителя – главного лесничего. Оба мужчины за 5 млн рублей требовали от подрядчика скрыть незаконную вырубку леса на участке строительства газопровода. Как уточнили в ведомстве, они также сейчас находятся под домашним арестом.

В свою очередь Васильченко смог передать 1,25 млн рублей от общей суммы. Подсудимый не стал отрицать свою вину и ничего не имел против постановления суда.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Выборгском районе спасатели почти за час ликвидировали пожар в частном доме.

Фото: pixabay.com