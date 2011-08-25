В Ленобласти из психбольницы сбежал пациент с татуировкой бабочки на голове

В момент побега пациент был одет в зелёно-жёлтую майку, синие трусы и домашние тапочки.

В воскресенье, 2 августа, стало известно о том, что в Ленобласти из психбольницы сбежал пациент с татуировкой на голове. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 1 августа. В полицию обратилась главврач отделения Дружносельской психиатрической больницы. Как оказалось, вечером из медучреждения сбежал находящийся на лечении 34-летний житель Гатчины.

Из ориентировок следует, что мужчина в момент побега был одет в зелёно-жёлтую майку, синие трусы и домашние тапочки. Экс-пациент побрит налысо, а на голове имеется татуировка бабочки.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из автомата на Морской набережной.

Фото:Piter.TV