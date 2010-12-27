В Ленобласти из дома директора "Гесер" вынесли 12,5 миллионов рублей

АО "Гесер" специализируется на производстве судовых дверей, иллюминаторов, крышек и гальюнов.

В загородный дом гендиректора компании "Гесер" во Всеволожском районе ранним утром ворвались трое грабителей. Об этом сообщает Фонтанка.

Около 5 утра во вторник, хозяйку дома, возвращавшуюся с улицы, трое неизвестных втолкнули в дверь, связали ей и ее супругу руки. Мужчину несколько раз ударили по голове, чтобы он рассказал, где лежат деньги. 60-летний хозяин дома и гендиректор компании "Гесер" открыл налетчикам металлический ящик. Из него забрали 12,5 миллионов рублей. Также грабители хотели угнать припаркованный у дома внедорожник, но двигатель "Лэнд Ровера" заблокировала система спутниковой охранной сигнализации. Потерпевшим понадобилась медицинская помощь, а следователи просматривают записи с камер видеонаблюдения.

АО "Гесер" производит судовые двери, иллюминаторы, крышки и гальюны. Постоянными заказчиками являются "Адмиралтейские верфи", "Балтийский завод — судостроение", Выборгский, Амурский, Онежский, Прибалтийский, Средне-Невский и другие судостроительные заводы.

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