Двое в масках забрали выручку турагентства на проспекте Просвещения

В Петербурге двое в масках получат 14 лет колонии за ограбление.

Двое неизвестных накануне вечером пришли в туристическое агентство на проспекте Просвещения в Петербурге. Они заявились с определенной целью - забрать выручку.

Согласно данным "Оперативного прикрытия", в офисе того дня находилась одна сотрудница - 26-летняя девушка-менеджер. Однако дать отпор злоумышленникам девушке не удалось.

По словам пострадавшей, преступники угрожали ей физической расправой, а после похитили восемьдесят тысяч рублей. Об этом сообщают в ГУ МВД по Петербургу и области.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства, а также изучает записи с камер видеонаблюдения, которые установлены в офисе. Уточняется, что каждому налетчику грозит по семь лет тюрьмы.