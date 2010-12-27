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Двое в масках забрали выручку турагентства на проспекте Просвещения
Сегодня, 14:58
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Shdaria
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Двое в масках забрали выручку турагентства на проспекте Просвещения

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В Петербурге двое в масках получат 14 лет колонии за ограбление.

Двое неизвестных накануне вечером пришли в туристическое агентство на проспекте Просвещения в Петербурге. Они заявились с определенной целью - забрать выручку.

Согласно данным "Оперативного прикрытия", в офисе того дня находилась одна сотрудница - 26-летняя девушка-менеджер. Однако дать отпор злоумышленникам девушке не удалось. 

По словам пострадавшей, преступники угрожали ей физической расправой, а после похитили восемьдесят тысяч рублей. Об этом сообщают в ГУ МВД по Петербургу и области.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства, а также изучает записи с камер видеонаблюдения, которые установлены в офисе. Уточняется, что каждому налетчику грозит по семь лет тюрьмы.

Теги: налет , новости петербург , новости спб , ограбление , происшествия спб , турфирма
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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