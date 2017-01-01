Второй раз петербуржцев высадили из автобуса по пути в Крым

Петербуржцев уверили, что пришлют резервный автобус, но и этого не произошло. После туроператор перестал выходить на связь. Ни питания, ни даже воды туристам не предоставили.

Туристов из Петербурга накануне вечером, 24 июля, второй раз за месяц высадили из автобуса по дороге в Крым. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

По словам автора поста, автобус сломался на трассе под Ростовом вечером 24 июля. В салоне находилось 77 человек, включая детей. Сначала полтора часа неисправное транспортное средство пытались починить своими силами, однако это не помогло. Все это время пассажиры "находились в неведении". Затем петербуржцев уверили, что пришлют резервный автобус, но и этого не произошло. После туроператор перестал выходить на связь. Ни питания, ни даже воды туристам не предоставили.

Две недели назад люди на этом же автобусе ехали и прождали 23,5 часа!! У нас уже 9 часов. Но боюсь, что ситуация повторяется, — написала одна из участников событий.

Недавно Piter.tv писал о таком же случае. Предыдущий инцидент с автобусом той же фирмы произошёл около двух недель назад. Туристов из Петербурга высадили из сломавшегося автобуса на трассе Петербург — Москва. Тогда в нём ехали 76 человек.

Ранее мы сообщали, что петербургскую организаторшу поездки детей-инвалидов в неработающий лагерь отправили под домашний арест.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Видео: Вконтакте / Туры в Крым из Санкт-Петербурга! Отдых на море!