Второй раз петербуржцев высадили из автобуса по пути в Крым

Туристов из Петербурга накануне вечером, 24 июля, второй раз за месяц высадили из автобуса по дороге в Крым. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".
По словам автора поста, автобус сломался на трассе под Ростовом вечером 24 июля. В салоне находилось 77 человек, включая детей. Сначала полтора часа неисправное транспортное средство пытались починить своими силами, однако это не помогло. Все это время пассажиры "находились в неведении". Затем петербуржцев уверили, что пришлют резервный автобус, но и этого не произошло. После туроператор перестал выходить на связь. Ни питания, ни даже воды туристам не предоставили.
Две недели назад люди на этом же автобусе ехали и прождали 23,5 часа!! У нас уже 9 часов. Но боюсь, что ситуация повторяется,
— написала одна из участников событий.
Недавно Piter.tv писал о таком же случае. Предыдущий инцидент с автобусом той же фирмы произошёл около двух недель назад. Туристов из Петербурга высадили из сломавшегося автобуса на трассе Петербург — Москва. Тогда в нём ехали 76 человек.
Ранее мы сообщали, что петербургскую организаторшу поездки детей-инвалидов в неработающий лагерь отправили под домашний арест.
Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Видео: Вконтакте / Туры в Крым из Санкт-Петербурга! Отдых на море!
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