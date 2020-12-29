В Пушкине "форточник" вынес из дома пенсионерки травмат и почти 1 млн рублей

Злоумышленник проник в помещение, отжав стеклопакет.

Вечером 26 января в полицию Пушкинского района Петербурга обратилась пенсионерка 1958 года рождения. Она заявила об ограблении своего дома. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшей, злоумышленник забрался в ее дом на улице Новая в поселке Кондакопшино в период с 16:00 до 20:50. Неизвестный отжал стеклопакет.

С собой вор забрал 950 тысяч рублей, а также травматический пистолет, принадлежащий мужу женщины. Кроме того, пропали ювелирные украшения. Общий ущерб пенсионерка оценила почти в 2 млн рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полиция ведет розыск преступника.

Ранее мы писали, что у сотрудницы "Газпрома" украли кроссовер за 2,2 млн рублей в Петербурге.

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