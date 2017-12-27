Школьница из Соснового Бора не отдала свои вещи грабителю с игрушечным пистолетом

Молодой человек напал на нее в лифте.

22 января в городе Сосновый Бор школьница смогла отстоять своем имущество у незадачливого грабителя, который напал на ребенка в лифте, размахивая при этом игрушечным пистолетом.

По информации СУ СК России по Ленобласти, в разбое подозревается 21-летний местный житель. Школьница рассказала, что он напал на нее после того, как они оказались в грузовом лифте одного из многоквартирных домов города.

Злоумышленник хотел завладеть телефоном несовершеннолетней, но то ли девушка оказалась очень смелая, то ли невооруженным взглядом было понятно, что пистолет куплен в детском магазине, она начала активно сопротивляться. Грабитель не стал стрелять в нее пульками и предпочел скрыться в неизвестном направлении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Правоохранительные органы разыскивают преступника.

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