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У петербурженки отобрали сумку с крупной денежной суммой
Сегодня, 12:06
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Shdaria
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У петербурженки отобрали сумку с крупной денежной суммой

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В Петербурге неизвестный украл сумку у женщины, в результате чего та лишилась 125 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге грабитель лишил крупной суммы местную жительницу. 
 
Инцидент произошел 19 января, около восьми часов вечера. Злоумышленник напал на петербурженку во дворе дома № 10 по улице Писарева. Известно, что мужчина с силой вырвал из рук женщины сумку, в которой находились 125 тысяч рублей. Судя по всему неизвестный знал, что в сумке была крупная сумма денег. 
 
Отметим, что женщина работает секретарем в Северо-Западном агентстве развития и привлечения инвестиций. В настоящее время по факту происшествияпроводится проверка.
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Категории: Новости СПб Происшествия Лента новостей

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