У петербурженки отобрали сумку с крупной денежной суммой

В Петербурге неизвестный украл сумку у женщины, в результате чего та лишилась 125 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге грабитель лишил крупной суммы местную жительницу.

Инцидент произошел 19 января, около восьми часов вечера. Злоумышленник напал на петербурженку во дворе дома № 10 по улице Писарева. Известно, что мужчина с силой вырвал из рук женщины сумку, в которой находились 125 тысяч рублей. Судя по всему неизвестный знал, что в сумке была крупная сумма денег.

Отметим, что женщина работает секретарем в Северо-Западном агентстве развития и привлечения инвестиций. В настоящее время по факту происшествияпроводится проверка.