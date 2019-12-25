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В Волхове более 16 тысяч человек остались без воды из-за аварии на водопроводе
Сегодня, 16:43
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Волхове более 16 тысяч человек остались без воды из-за аварии на водопроводе

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Дата и время окончания аварийных работ пока не известны.

Авария на водопроводе произошла в Ленобласти 20 октября. Более 16 тысяч человек, проживающих в Волхове, остались без воды. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.

На аварийном участке рабочие обнаружили место вытекания воды и ведут раскопку для устранения проблемы и восстановления водоснабжения. Дата и время окончания работ пока не известны.

Жителям города подвозили воду по четырём адресам. С 12:00 до 13:00 – у дома № 4 по Расстанной улице, с 13:00 до 14:00 – у дома № 16 по улице Вали Голубевой, с 14:00 до 15:00 – у дома № 1 по Советской улице и с 15:00 до 16:00 – у дома № 1 по улице Нахимова.

Фото: pexels

Теги: вода, волхов
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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