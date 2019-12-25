В Ленобласти 2 дня будет идти мокрый снег

Также в регионе ожидается сильный ветер.

В ближайшие 2 дня в Ленобласти будет идти мокрый снег с дождём. Об этом сообщила региональная пресс-служба ГУ МЧС.

В пятницу синоптики обещают нарастание ветра от 15 до 23 м/с. Ночью и ранним утром на дорогах образуется гололедица. Такое же состояние погоды сохранится и в выходные дни.

В связи с неблагоприятными условиями на дорогах, автомобилистов и железнодорожников предупреждают о вероятности аварий. Кроме того, возможно возникновение неисправностей на объектах ЖКХ.

Ранее мы сообщали о том, что Ленобласть развивает функционал диспетчерской службы "03".

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