В Ленобласти 22 ноября местами резко похолодает

Температура может опуститься до -10 градусов.

Региональное управление МЧС предупредило о резком похолодании в предстоящую пятницу. В Ленобласти установится "минусовая" температура, днем она опустится до -4 градусов, а ночью на востоке региона может похолодать до -10 градусов.

Жителей региона осадки не побеспокоят, атмосферное давление будет слабо повышаться. Ветер примет южное, юго-восточное направления. На дорогах 47 региона возможна гололедица.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург захватывает холодный арктический антициклон.

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