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В Ленобласти 22 ноября местами резко похолодает
Сегодня, 19:46
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fvbykov

В Ленобласти 22 ноября местами резко похолодает

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Температура может опуститься до -10 градусов.

Региональное управление МЧС предупредило о резком похолодании в предстоящую пятницу. В Ленобласти установится "минусовая" температура, днем она опустится до -4 градусов, а ночью на востоке региона может похолодать до -10 градусов.

Жителей региона осадки не побеспокоят, атмосферное давление будет слабо повышаться. Ветер примет южное, юго-восточное направления. На дорогах 47 региона возможна гололедица. 

Ранее мы сообщали о том, что Петербург захватывает холодный арктический антициклон.

Фото: Pixabay

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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