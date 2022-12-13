В Ленобласти 106 поселений обработают от борщевика

Жители населённых пунктов, которые не попали в список, могут обратиться в администрацию района, чтобы их адрес внесли в программу.

Специалисты летом 2023 года обработают от борщевика 5 000 гектар и 106 поселений Ленобласти. Об этом 15 мая рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Жители населённых пунктов, которые не попали в список, могут обратиться в администрацию района, чтобы их адрес внесли в программу. Своё сообщение также можно оставить на портале "Госуслуги".

Ранее за лето в Петербурге выкопали почти 14 тысяч кустов борщевика. Борьба с борщевиком в Петербурге будет продолжаться до глубокой осени.

Фото: Pxhere

