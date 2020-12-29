В Ленобласть прилетела редчайшая для России полярная чайка

Орнитологи отметили, что птица прилетела впервые.

В среду, 13 января, в Белом озере Дворцового парка в Гатчине заметили редкую гостью: в Ленобласть прилетела полярная чайка. Фотографиями птицы поделились в группе "Птицы СПб и России" во "ВКонтакте".

Чайка средних размеров, очень похожа на бургомистра, но гораздо мельче, с более округлой головой и относительно слабым клювом. Размером примерно с клушу (даже меньше нашей обычной серебристой чайки) пояснил орнитолог Вячеслав Заметня.

Специалист также сообщил, что за всю историю орнитологических наблюдений это первая регистрация данного вида.

В гнездовой ареал полярной чайки входят острова Канадского арктического архипелага, южное побережье Гренландии, берега Исландии, единичные случаи гнездования отмечены на Новой Земле. Во время миграции эта чайка изредка встречается на северных побережьях Европейской России, вглубь материка не залетает отметили эксперты.

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Фото: vk.com/bird_spb