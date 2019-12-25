Выставка будет открыта каждый день с полудня до 17.00.

В субботу, 22 августа, в Ленинградском зоопарке заработала выставка беспозвоночных животных. Об этом сообщается в официальной группе зверинца "ВКонтакте".

В зале лектория теперь ежедневно с полудня до 17.00 посетителей будут ждать различные пауки, богомолы, многоножки, тараканы, улитки и палочники. Вход на выставку бесплатный, поскольку посещение входит в стоимость входного билета в зоопарк. В зверинце по-прежнему действует требования посещения в масках и перчатках.

Отмечается, что по выставке организуют экскурсии численностью не более пяти человек. На интерактивных прогулках расскажут об охоте богомола, рационе тараканов, а также дадут поучаствовать в квесте по территории зоопарка.

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Фото: ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК / "ВКонтакте"