В Ленобласти полицейскими пресечен незаконный вылов рыбы

В Ленинградской области задержали рыбака-нарушителя, который вылавливал миногу.

Сотрудниками линейного пункта полиции в порту Выборг и сотрулниками отдела госконтроля, надзора и рыбоохраны и рыбоохраны в ходе рейдовых мероприятий был выявлен рыбак, который незаконно вылавливал рыбу.

Рыбака-нарушителя обнаружили на реке Песчанка Выборгского района. Полицейскими установлено, что им оказался 29-летний петербуржец, он совершал лов рыбы - миноги. Отметим, что на Песчанке запрещенно вылавливать данный вид рыбы. В процессе операции было изъято 20 штук миноги, а затем ее передали на хранение.

В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении.