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В Ленобласти полицейскими пресечен незаконный вылов рыбы
Сегодня, 10:51
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Shdaria
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В Ленобласти полицейскими пресечен незаконный вылов рыбы

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В Ленинградской области задержали рыбака-нарушителя, который вылавливал миногу.

Сотрудниками линейного пункта полиции в порту Выборг и сотрулниками отдела госконтроля, надзора и рыбоохраны и рыбоохраны в ходе рейдовых мероприятий был выявлен рыбак, который незаконно вылавливал рыбу. 

Рыбака-нарушителя обнаружили на реке Песчанка Выборгского района. Полицейскими установлено, что им оказался 29-летний петербуржец, он совершал лов рыбы - миноги. Отметим, что на Песчанке запрещенно вылавливать данный вид рыбы. В процессе операции было изъято 20 штук миноги, а затем ее передали на хранение. 

В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении.

Теги: нарушение , новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Происшествия Новости СПб Лента новостей

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