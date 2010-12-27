В Ленинградской области планируют развивают забытые народные промыслы

В частности, в регионе хотят освоить производство Волховской и Шугозерской росписи.

Во время проведения Петербургского международного культурного форума Ленобласть представила программу по возрождению утраченных народных промыслов, таких как: Волховская и Шугозерская росписи. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Ленинградской области.

Между мастерскими и школами мастеров, комитетом Ленобласти по туризму, а также мультитцентром трудовой интеграции уже подписаны соглашения, в рамках которых в 47 регионе начнут обучать специалистов по народным росписями.

Первыми, кто будет получать новые знания, будут люди с ограниченными возможностями. Их научат создавать народные сувениры.

Ранее мы сообщали, что Волховскую неваляшку признали символом Ленинградской области.

Фото: volhovrosan.ru