  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленинградской области планируют развивают забытые народные промыслы
Сегодня, 18:54
90
arteliseev

В Ленинградской области планируют развивают забытые народные промыслы

0 0

В частности, в регионе хотят освоить производство Волховской и Шугозерской росписи.

Во время проведения Петербургского международного культурного форума Ленобласть представила программу по возрождению утраченных народных промыслов, таких как: Волховская и Шугозерская росписи. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Ленинградской области.

Между мастерскими и школами мастеров, комитетом Ленобласти по туризму, а также мультитцентром трудовой интеграции уже подписаны соглашения, в рамках которых в 47 регионе начнут обучать специалистов по народным росписями.

Первыми, кто будет получать новые знания, будут люди с ограниченными возможностями. Их научат создавать народные сувениры. 

Ранее мы сообщали, что Волховскую неваляшку признали символом Ленинградской области.

Фото: volhovrosan.ru

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Культура,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии