В Гатчинском районе произошло ДТП с участием семи автомобилей

Сообщается о трех пострадавших.

Вечером 4 августа на 81 км трассы "Санкт-Петербург - Псков" произошло серьезное ДТП. Его участниками стали семь транспортных средств. Есть пострадавшие. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Иницидент произошел в восьмом часу вечера. Автомобиль "DAF" с полуприцепом столкнулся с "Шевроле". Оба двигались в одном и том же направлении. В результате они зацепили еще пять легковушек, которые ехали рядом.

Трамвы получила 46-летняя женщина, которая находилась за рулем "Лады". Также пострадали ее пассажиры - 41-летняя женщина и 13-летний подросток. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что утром на пустом Невском проспекте столкнулись два автомобиля.

Видео и фото: vk.com/spb_today