Утром на пустом Невском проспекте "встретились" два автомобиля

О пострадавших не сообщается.

Очевидец из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сообщил о том, что утром 5 августа на Невском проспекте около Большой Конюшенной улицы произошла авария.

На перекрестке столкнулись "Lada" и "Range Rover". При этом, по словам очевидца, других машин на проспекте в тот момент не было. Что послужило причиной инцидента - пока неизвестно. На место прибыли сотрудники ДПС.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в кафе на проспекте Авиаконструкторов открыли стрельбу.

Фото: vk.com/spb_today