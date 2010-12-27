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Утром на пустом Невском проспекте "встретились" два автомобиля
Сегодня, 9:14
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nadezhda_sib

Утром на пустом Невском проспекте "встретились" два автомобиля

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О пострадавших не сообщается.

Очевидец из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сообщил о том, что утром 5 августа на Невском проспекте около Большой Конюшенной улицы произошла авария.

На перекрестке столкнулись "Lada" и "Range Rover". При этом, по словам очевидца, других машин на проспекте в тот момент не было. Что послужило причиной инцидента - пока неизвестно. На место прибыли сотрудники ДПС.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в кафе на проспекте Авиаконструкторов открыли стрельбу. 

Фото: vk.com/spb_today

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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