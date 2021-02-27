В Гатчине задержан торговец широким ассортиментом наркотиков

Мужчина ранее был судим за наркоторговлю.

Полицейские задержали с поличным жителя Гатчины, подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 33-летний мужчина уже отбыл срок за наркоторговлю, но вышел на свободу и продолжил противоправный бизнес.

Как выяснилось, злоумышленник торговал запрещенными веществами прямо в своей квартире на улице Карла Маркса. В день задержания мужчина предлагал купить 19 граммов метамфетамина. При обыске полиция нашла и изъяла порядка килограмма различных наркотиков: метамфетамина, гашиша, марихуаны, так называемых "марок" и прочих синтетических наркотиков. Злоумышленник торговал веществами из рук в руки, а фасовал непосредственно в квартире, используя электронные весы.

Возбуждено уголовное дело, полицейские устанавливают каналы поставки и сбыта наркотиков.

Ранее мы писали, что росгвардейцы поймали четверых разбойников, ограбивших продуктовый магазин с ножом и газовым баллончиком.

Видео: пресс-служба ГУ МВД