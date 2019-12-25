Росгвардейцы поймали четверых разбойников, ограбивших продуктовый магазин с ножом и газовым баллончиком

Полиция устанавливает причастность граждан к еще нескольким похожим кражам.

Утром 25 февраля бойцы Росгвардии задержали в Калининском районе Петербурга разбойников, ограбивших продуктовый магазин. Подробности рассказали в пресс-службе УВО.

Как выяснилось, в магазине на проспекте Науки четверо мужчин открыто похитили различные продукты и, угрожая продавцам газовым баллончиком и ножом, скрылись с места. Приметы грабителей, убежавших в сторону метро "Академическая", передали дежурным нарядам. По горячим следам злоумышленников задержали во дворе на Гражданском проспекте, неподалеку от одноименной станции метро. При виде патрульного автомобиля грабители пустились было в бегство, но их оперативно задержали сотрудники вневедомственной охраны.

У злоумышленников изъяли баллончик, нож и часть похищенных продуктов. Мужчин передали полиции, устанавливается причастность граждан к еще нескольким кражам, совершенных в тот же день в паре других магазинов.

Фото: пресс-служба УВО