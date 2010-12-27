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Житель Ленобласти выжил после падения с пятого этажа
Сегодня, 14:43
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nadiputintseva
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Житель Ленобласти выжил после падения с пятого этажа

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Медики госпитализировали его в состоянии шока с множественными травмами.

14 марта в городе Кириши Ленинградской области местный житель упал с высоты пятиэтажного дома и выжил, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Известно, что 38-летнего уроженца Марий Эл обнаружили у парадной дома на проспекте Ленина. Медики госпитализировали пострадавшего с закрытым переломом правого бедра, переломом костей таза, а также в состоянии шока второй степени.

Было установлено, что пострадавший упал с пятого этажа дома, около которого его нашли. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Ленобласти на пенсионерку обрушились глыбы льда

Теги: новости леноблати , новости спб , происшествия , происшествия спб
Категории: Новости СПб Происшествия

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