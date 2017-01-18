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В Ленобласти несовершеннолетняя девочка станет мамой из-за интимных отношений со взрослым
Вчера, 15:32
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lesjasap
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В Ленобласти несовершеннолетняя девочка станет мамой из-за интимных отношений со взрослым

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В Ломоносовском районе полиция задержала преступника, который "заделал" ребенка несовершеннолетней.

В Сосновом Бору завели уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя за совращение несовершеннолетней. С заявлением в полицию обратилась мать пострадавшей девочки. О случившемся женщина узнала в женской консультации, когда врач объявил о беременности ее дочки. 
 
Злоумышленник вступил в интимную близость со школьницей в ноябре 2017 года. Их отношения продолжались до 20 января 2018-го. Встречи сексуального характера происходили на квартире подозреваемого в деревне Рудицы Ломоносовского района Ленобласти. 
 
В настоящее время полиция выясняет обстоятельства дела. 
 
Напомним, что ранее мы писали, что в  Волгоградской области извращенец-педофил за год совратил 32 девочки.
Теги: деревня рудицы , ленобласть , ломоносовский район , педофилия , сосновый бор
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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