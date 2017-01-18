В Ленобласти несовершеннолетняя девочка станет мамой из-за интимных отношений со взрослым

В Ломоносовском районе полиция задержала преступника, который "заделал" ребенка несовершеннолетней.

В Сосновом Бору завели уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя за совращение несовершеннолетней. С заявлением в полицию обратилась мать пострадавшей девочки. О случившемся женщина узнала в женской консультации, когда врач объявил о беременности ее дочки.

Злоумышленник вступил в интимную близость со школьницей в ноябре 2017 года. Их отношения продолжались до 20 января 2018-го. Встречи сексуального характера происходили на квартире подозреваемого в деревне Рудицы Ломоносовского района Ленобласти.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства дела.