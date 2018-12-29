В "Ленэнерго" рассказали о сроках программы по переводу воздушных кабелей

Гендиректор компании заявил о работах до 2022 года.

Генеральный директор ПАО "Ленэнерго" Андрей Рюмин рассказал изданию "Петербургский дневник" о программе перевода воздушных кабелей. По информации от спикера, кабельное исполнение линий состоится до 2022 года. Благодаря программе город освободит около одного миллиона квадратных метров территории.

Спикер добавил, что проект затрагивает четыре района Северной столицы: Красногвардейский, Красносельский, Приморский и Курортный.

Эти линии идут по территориям автостоянок, рядом с крупными торговыми центрами, в окрестностях станций метрополитена, вдоль крупных автомобильных магистралей с интенсивным движением прокомментировал Андрей Рюмин

Представитель компании отметил, что благодаря нововведению можно будет увеличить безопасность. Теперь кабельные сети будут не подвержены климатическим перепадам. Также линии станут меньше терять электроэнергии по сравнению с воздушными конструкциями.

Напомним, что пластический хирург из Петербурга пытался сдать полиции "просроченное" оружие.

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