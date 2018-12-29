Пластический хирург из Петербурга пытался сдать полиции "просроченное" оружие

Лицензия на пистолеты и ружья у владельца закончилась еще в 2017 году.

Петербургский врач принес для сдачи в правоохранительные органы оружие. Оперативники установили, что у пистолетов и ружей оказались просроченные лицензии. Теперь 40-летний пластический хирург понесет соответствующее наказание. Об этом сообщают "Невские новости".

Инцидент произошел днем 8 января. В отделение Приморского района обратился местный житель с просьбой принять у него "Макарыч", Walther, три охотничьих ружья ИЖ-27," Осу" и пистолет Skorpion. лицензия у владельца закончилась еще в ноябре 2017 года. В отношении мужчины составлен протокол о небезопасном хранении.

Напомним, что в Петербурге началась акция "Ленточка Ленинградской Победы".

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