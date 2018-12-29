В Петербурге началась акция "Ленточка Ленинградской Победы"

Старт мероприятий запланирован на 15 часов.

Днем 9 января в Петербурге начинаются акции в честь 75-летия с момента полного освобождения Ленинграда от фашистской оккупации. С 15 на территории Ленинградского комбината хлебопродуктов имени Кирова состоятся торжественные мероприятия с участием ветеранов. Защитникам блокадного города волонтеры Победы раздадут памятные ленточки, символизирующие борьбу с захватчиками.

Также в 16.30 в Книжной лавке писателей писатели-блокадники проведут презентацию работы "книга в осажденном Ленинграде". Место выбрано не случайно: заведение не закрывалось во время оккупации города ни на день.

Вечером ветеранов ждут в театре Русской антрепризы имени Андрея Миронова. Там волонтеры также вручат почетным гостям блокадные ленточки перед спектаклем. Худрук театра, как представитель блокадников, выступит перед зрителями до начала постановки.

Фото: Piter.tv