В Латвии назвали прошедшую зиму трудной для Европы из-за ухудшения отношений с Россией

Кришьянис Кариньш оценил контакты с Китаем.

Прошлая зима прошла для Евросоюза трудно из-за осложнения отношений с Россией. Такое мнение на полях саммита ЕС в Брюсселе выразил латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш. Европейский чиновник заметил, что странам-членам содружества важно учитывать имеющийся опыт проведенного отопительного сезона пр взаимодействии не только с Россией, но также и с Китаем.

Как мантра звучит термин "снижение рисков". <...> Общеевропейская политика сейчас в процессе разработки, необходимо учесть опыт горьких уроков, полученных в связи с нашей слишком большой зависимостью от России в сфере энергетики. Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

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Фото и видео: YouTube / European Commission