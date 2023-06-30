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В Латвии назвали прошедшую зиму трудной для Европы из-за ухудшения отношений с Россией

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Кришьянис Кариньш оценил контакты с Китаем.

Прошлая зима прошла для Евросоюза  трудно из-за осложнения отношений с Россией. Такое мнение на полях саммита ЕС в Брюсселе выразил латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш. Европейский чиновник заметил, что странам-членам содружества важно учитывать имеющийся опыт проведенного отопительного сезона пр  взаимодействии не только с Россией, но также и с Китаем.

Как мантра звучит термин "снижение рисков". <...> Общеевропейская политика сейчас в процессе разработки, необходимо учесть опыт горьких уроков, полученных в связи с нашей слишком большой зависимостью от России в сфере энергетики.

Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

Латвия заявила, что Украина уже полностью интегрирована в НАТО по вооружениям и процедурам.

Фото и видео: YouTube / European Commission

Теги: европа, евросоюз, китай, кришьянис кариньш, латвия, саммит ес
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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